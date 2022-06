Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno a Morbegno Un uomo è stato investito e ucciso da un treno a Morbegno, in provincia di Sondrio.

Tragedia nella prima mattinata di oggi, venerdì 10 giugno, a Morbegno, in provincia di Sondrio, dove un uomo di età non ancora nota è stato travolto e ucciso da un treno. L'incidente si è registrato all'altezza del civico 234 di viale Stelvio. In quel tratto, i binari ferroviari, che non sono in prossimità di una stazione, costeggiano la carreggiata.

Uomo travolto e ucciso da un treno a Morbegno

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Con i paramedici, lungo viale Stelvio sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sondrio che stanno indagando sull'accaduto. Al momento non è nota la causa dell'incidente.

Recuperato il cadavere di un anziano dal fiume Lambro Meridionale

Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Milano hanno recuperato dal fiume Lambro Meridionale il cadavere di un uomo anziano. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di San Donato che non escludono il gesto volontario. Il corpo dell'uomo è stato portato a riva dai sommozzatori dopo essere stato identificato all'altezza di Pieve Emanuele, paese alle porte di Milano. I soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non si conoscono, al momento, le sue generalità.