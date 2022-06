Pieve Emanuele, ripescato dal fiume Lambro il cadavere di un anziano I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno portato a riva il cadavere di un uomo emerso dalle acque del fiume Lambro Meridionale. È successo ieri sera a Pieve Emanuele, nel Milanese.

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo di 82 anni è stato ripescato dal fiume Lambro Meridionale. Il recupero della salma è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 9 giugno, da parte dei vigili del fuoco. I sommozzatori, allertati da alcuni passanti, hanno raggiunto il corpo ormai senza vita dell'uomo portandolo a riva dove gli operatori sanitari del 118, intervenuti con i pompieri, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, all'altezza di Pieve Emanuele, paese alle porte di Milano, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di San Donato che hanno preso in carico le indagini. Secondo quanto filtrato, i militari propendono per l'ipotesi che conduce al gesto volontario.

Cadavere di una donna riemerge dal Canale della Muzza

Lo scorso 30 maggio il cadavere di una donna anziana è riemerso dalle acque del Canale della Muzza, a Milano. A segnalare la presenza del corpo è stato un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Anche in questo caso, la salma della donna, una signora di 80 anni, è stata recuperata con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Con loro, presenti anche i carabinieri della Compagnia di San Donato che si sono fatti carico delle indagini. Secondo quanto ricostruito dall'Arma, il corpo della donna, fermatosi all'altezza di una griglia, sarebbe stato trascinato per qualche decina di metri dalla corrente. Una volta portato il cadavere a riva, i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia hanno constatato il decesso dell'anziana. Il corpo della donna, riportano i carabinieri, non presentava ferite o lesioni evidenti, tanto che gli inquirenti pensano possa essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le indagini accerteranno, comunque, se la morte dell'anziana sia arrivata a seguito di un reato o meno.