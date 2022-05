Trovato un cadavere nelle acque del fiume Brembo: indagini in corso Nelle mattinata di oggi sabato 21 maggio un cadavere è stato trovato nel fiume Brembo, a Dalmine, comune in provincia di Bergamo. Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragica scoperta oggi sabato 21 maggio a Ponte San Pietro in via Roma a Dalmine, in provincia di Bergamo. Qui i vigili del fuoco, i sommozzatori e gli elicotteristi di Milano sono intervenuti stamattina per recuperare un cadavere. Ad allertare i soccorsi è stato un passante che ha notato il corpo e ha subito contattato le squadre operative. Le cause sono ancora sconosciute. Tutto è ancora da chiarire: si sta cercando ora di risalire alle generalità del corpo.