Turista si tuffa nel lago a Gravedona e muore: inutili i soccorsi Una turista francese di 54 anni è morta dopo essersi tuffata da un imbarcazione a Gravedona, sul lago di Como, verso le 13 di oggi venerdì 20 maggio.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia a Gravedona, sul lago di Como. Una turista francese di 54 anni è morta dopo essersi tuffata da un imbarcazione verso le 13 di oggi venerdì 20 maggio: la donna non è più riemersa. Immediatamente sono scattati i soccorsi del 118: sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso dei vigili del fuoco di Como, Dongo e Sondrio. Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Menaggio. I soccorritori dopo poco sono riusciti a recuperare il corpo della 54enne già però in arresto cardiocircolatorio e in stato di incoscienza. Purtroppo la donna è morta durante il trasporto all'ospedale di Gravedona. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto alla donna: test sul corpo potranno fornire ulteriori dettagli. Ancora da chiarire se la donna si trovava da sola o se era in compagnia di qualcuno che ha lanciato l'allarme. Tra le prime ipotesi quella che la donna fosse stata colpita da un malore mentre era in acqua.

Ragazzo di 17 anni muore annegato nel fiume Serio

Lo scorso anno a Gorle, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 17 anni è morto annegato a seguito di un tuffo nel fiume Serio. Secondo quanto ricostruito dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato venti minuti prima delle 16 quando un gruppo di amici del ragazzo hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Il 17enne, infatti, si era tuffato da poco nel corso d'acqua senza più riemergerne. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Poi, ha allertato il 112 e i vigili del fuoco, che si sono presentati sul luogo dell'incidente con la squadra dei sommozzatori. Proprio loro, dopo una ricerca dei fondali del fiume durata oltre un'ora e mezza, hanno rinvenuto il corpo ormai senza vita del ragazzo portandolo a riva.