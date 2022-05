Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno: non si conosce la sua identità Nella serata di ieri, domenica 22 maggio, un uomo è stato travolto da un treno a Cesate (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato travolto da un treno e ha perso la vita: l'incidente si è verificato nella giornata di ieri, domenica 22 maggio, a Cesate, comune che si trova nell'hinterland milanese. Nonostante l'intervento degli operatori sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Le ferite riportate erano troppo gravi: è morto sul colpo

L'incidente è avvenuto intorno alle 23: il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. Immediatamente è stato lanciato l'allarme: in stazione sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, la polizia ferroviaria e gli operatori del 118: i medici sono arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica. L'uomo ha riportato dei trami e delle ferite troppo gravi morendo infatti sul colpo.

I rilievi affidati alla polizia ferroviaria

Mentre i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della salma, gli agenti della Polfer hanno invece svolto tutti i rilievi del caso: l'obiettivo è infatti quello di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolar modo si cercherà di capire se sia stato un gesto estremo o se ha attraversato i binari, nonostante sia vietato, non accorgendosi poi del passaggio del treno.

Si cerca di risalire alla sua identità

Inoltre, gli investigatori stanno cercando di risalire alla sua identità: al momento infatti non si conosce né il nome né l'età. Non sembrerebbero inoltre essere stati trovati dei documenti: si cercherà quindi di poter dare un nome a questo corpo così da poter anche riconsegnare la salma ai suoi famigliari.