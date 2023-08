Uomo trovato ferito in strada dopo un’aggressione: i carabinieri in casa sua trovano la droga e lo arrestano Un uomo di 34 anni è stato arrestato perché in casa sua nascondeva 2 chili di droga: il 34enne era stato soccorso insanguinante in strada.

Un uomo di 34 anni è stato trovato ferito in strada a Legnano, alle porte di Milano. Sarebbero stati i passanti ad allertare i soccorsi. Una volta sul posto i carabinieri hanno controllato l'appartamento dell'uomo, poco distante, e hanno trovato due chili di droga. L'uomo così è stato prima soccorso e poi arrestato.

L'uomo ha raccontato di essere stato picchiato

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto i fatti risalgono a ieri giovedì 3 agosto in viale Torelli a Legnano. Qui i passanti hanno visto un uomo a terra insanguinante e così hanno allertato il 118: i sanitari una volta nella via si sono presi cura del 34enne che riportava ferite al volto al gomito sinistro. L'allarme intanto è stato lanciato anche ai carabinieri. A loro l'uomo ha riferito di essere stato picchiato in casa ma non sapeva da chi e di essere poi sceso in strada.

I carabinieri trovano la droga in casa

Insospettiti dal fatto che l'uomo non fornisse neanche una descrizione dell'aggressore, i militari sono entrati in casa sua aiutati dai vigili del fuoco: qui i carabinieri hanno trovato in soggiorno 1,3 chili di marijuana e 1,1 chili di hashish, oltre a un bilancino di precisione. Il 34enne dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Busto Arsizio con 10 giorni di prognosi, è stato portato in carcere.