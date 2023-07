Donna trovata ferita da una coltellata ai lati di una strada: trasportata in elicottero in ospedale I sanitari del 118 sono intervenuto questa mattina a Grandate (Como) per soccorrere una donna trovata gravemente ferita in strada: i carabinieri stanno cercando di ricorstruire quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna è stata trovato a lato di una strada di Grandate, in provincia di Como, con una grave ferita di arma da taglio. Quello che è accaduto è ancora tutto da chiarire, al momento però sembrerebbe che a soccorrere la donna siano stati i sanitari del 118 verso le 6 di oggi sabato 22 luglio in via Como.

Dopo averla stabilizzata sul posto la donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese dove è stata immediatamente operata e ricoverata. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita. È sempre stata cosciente quindi potrà fornire importanti informazioni ai carabinieri che stanno indagando per cercare di ricostruire l'accaduto. Resta ancora sconosciuto l'aggressore.