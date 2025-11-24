milano
video suggerito
video suggerito

Uomo travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Venezia: circolazione sospesa

Un uomo ha perso la vita sulla linea ferroviaria dell’alta velocità Milano-Venezia dopo essere stato investito da un treno. Circolazione sospesa e attivati bus sostitutivi.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Milano-Venezia, e in particolare nel tratto tra Brescia e Verona, dove una persona è stato investita da un treno. L'incidente si è verificato questa mattina, lunedì 24 novembre, dopo le 9.30.

Secondo le prime informazioni la circolazione ferroviaria è sospesa tra Desenzano e Lonato per l’investimento mortale di un uomo.

Come riportato nella sezione Info Traffico di Trenitalia, le autorità competenti al momento sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Leggi anche
Incidente sulla Tangenziale a Bergamo tra auto e furgone, salgono a tre i morti: tra loro anche un 21enne

Nel frattempo, per permettere a tutti i passeggeri di proseguire il viaggi, è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus.

Al momento è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire ritardi ed essere instradati sul percorso alternativo via Poggio Rusco. In particolare, i treni ad Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi sono:

• FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15)
• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12)
• FR 9715 Torino Porta Nuova (8:05) – Venezia Santa Lucia (11:42)

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il padre di Ramy Elgaml, a un anno dalla morte: “Nessuno ha fatto niente per noi, per i suoi amici vive ancora”
A che punto sono le indagini sulla morte di Ramy Elgaml
Negato alla famiglia di Ramy il cambio della lapide: "C'è solo un cumulo di terra"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views