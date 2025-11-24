Uomo travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Venezia: circolazione sospesa

Un uomo ha perso la vita sulla linea ferroviaria dell’alta velocità Milano-Venezia dopo essere stato investito da un treno. Circolazione sospesa e attivati bus sostitutivi.

Tragedia sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Milano-Venezia, e in particolare nel tratto tra Brescia e Verona, dove una persona è stato investita da un treno. L'incidente si è verificato questa mattina, lunedì 24 novembre, dopo le 9.30.

Secondo le prime informazioni la circolazione ferroviaria è sospesa tra Desenzano e Lonato per l’investimento mortale di un uomo.

Come riportato nella sezione Info Traffico di Trenitalia, le autorità competenti al momento sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Nel frattempo, per permettere a tutti i passeggeri di proseguire il viaggi, è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus.

Al momento è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire ritardi ed essere instradati sul percorso alternativo via Poggio Rusco. In particolare, i treni ad Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi sono:

• FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15)

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12)

• FR 9715 Torino Porta Nuova (8:05) – Venezia Santa Lucia (11:42)