Uomo spara alla moglie e poi si uccide a Cene, i funerali saranno celebrati insieme Si terranno alle 15.00 di mercoledì 11 giugno nella chiesa parrocchiale di Cene i funerali di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli, morti dopo che lui ha ucciso la moglie per poi togliersi la vita nella loro casa. Le famiglie hanno scelto di celebrare i funerali insieme.

Rubens Bertocchi ed Elena Belloli

Si celebreranno insieme i funerali di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli, i due coniugi morti a Cene, in provincia di Bergamo, dopo che lui ha ucciso la moglie per poi togliersi la vita nella loro casa. Ad annunciare il funerale congiunto è stato il parroco di Cene, Don Primo Moioli, durante la Messa della domenica mattina, spiegando che la decisione è stata presa dalle famiglie. Il prete ha parlato di questa decisione presentandola come “un grande segno di fede” e si sarebbe spinto addirittura a dire che “durante il funerale celebreremo l’amore”.

Il rito si terrà alle 15.00 di mercoledì 11 giugno nella chiesa parrocchiale di Cene, dopo che domani le due salme saranno trasferite all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le autopsie.

L'omicidio – suicidio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 giugno. Bertocchi, 54 anni, ha ucciso la moglie 52enne con una pistola e poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. Nelle ultime ore si è fatta sempre più strada l'ipotesi di un'azione premeditata da parte dell'uomo, che avrebbe sospettato un fantomatico tradimento da parte della moglie. Lo farebbe pensare l'ultimo messaggio di Bertocchi, inviato a un conoscente della vittima, nel quale si legge: "Ho scoperto che mi tradiva e l'ho uccisa. Ora mi sparo".

A chiamare i soccorsi è stato proprio il destinatario del messaggio, insieme al figlio 19enne della coppia che durante l'omicidio è rimasto chiuso in taverna senza accorgersi di niente. Vedendo poi che la casa era chiusa a chiave dall'interno e non riuscendo a entrare, ha allertato il 112.

Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori, Belloli non aveva nessuna relazione extra coniugale e il conoscente a cui il marito ha scritto l'ultimo messaggio non avrebbe nulla a che fare con un presunto tradimento. Anche amici e conoscenti non sarebbero stati al corrente di difficoltà di coppia o litigi.