Chi era Elena Belloli, uccisa dal marito Rubens Bertocchi a Bergamo: le ha sparato in casa e si è suicidato È Elena Belloli, 51 anni, la vittima del tragico omicidio-suicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Cene (Bergamo). Ragioniera, fino a pochi anni fa gestiva un negozio di alimentari. Il sindaco di Cene (Bergamo): "Una famiglia conosciuta e inserita, siamo scossi"

La donna, secondo quanto emerso al momento, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito Rubens Bertocchi, 55 anni, che poi si è tolto la vita accanto a lei nell'appartamento che i due condividevano in via Bernardo Fanti. A dare l'allarme è stato uno dei due figli, che intorno alle 17 ha telefonato ai vigili del fuoco perché non riusciva a entrare in casa.

Chi era Elena Belloli, uccisa dal marito

Elena Belloli, nata a Bergamo, abitava al primo piano del civico 53 di via Fanti con il marito, che faceva la guardia giurata, e i due figli di 11 e 19 anni. Accanto a loro vivevano anche i genitori della donna, mentre al secondo piano c'era anche la cognata. Ragioniera, fino a pochi anni fa aveva gestito con la famiglia un negozio di alimentari nel centro del paese, poi chiuso per motivi di salute del consorte. "Una famiglia molto conosciuta e ben inserita", ha dichiarato il sindaco Edilio Moreni. "L'intera comunità di Cene è molto scossa per l'accaduto".

L'ultimo messaggio del marito Rubens Bertocchi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo, a cui sono state delegate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio. I militari hanno perquisito l'abitazione, messa sotto sequestro, alla ricerca di eventuali scritti che possano spiegare la tragedia, per ora senza un apparente motivo. La pistola, regolarmente detenuta, è stata intanto sequestrata, mentre sono stati prelevati dalla casa anche i cellulari della coppia: Bertocchi avrebbe infatti annunciato le sue intenzioni in un messaggio a una persona vicina alla donna.