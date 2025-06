Chi era Rubens Bertocchi, l’uomo che ha ucciso la moglie a Cena e poi si è tolto la vita

video suggerito

Si chiamava Rubens Bertocchi, l'uomo di 54 anni che si è tolto la vita dopo che ha ucciso la moglie, Elena Belloni, con la stessa pistola usata per lui a Cene, comune che si trova in provincia di Bergamo. Il 54enne lavorava come guardia giurata dopo la chiusura dell'attività di famiglia.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Rubens Bertocchi, l'uomo di 54 anni che si è tolto la vita dopo che ha ucciso la moglie, Elena Belloni, con la stessa pistola usata per lui a Cene, comune che si trova in provincia di Bergamo. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 giugno. I corpi dei due sono stati trovati dai vigili del fuoco di Bergamo, che sono stati allertati dal figlio ventenne della coppia. Il ragazzo, infatti, non riusciva a entrare in casa nonostante i vari tentativi.

Elena Belloni lavorava come impiegata. Il 54enne invece come guardia giurata dopo la chiusura dell'attività di famiglia. L'arma utilizzata per uccidere la moglie e togliersi la vita, sarebbe una pistola calibro 22 regolarmente denunciata per uso sportivo. Qualche anno fa, infatti, l'uomo era andato a sparare a un poligono di tiro.

Entrambi vivevano con i figli, un ventenne e un undicenne, all'interno di un appartamento che si trova in via Fanti al civico 53. Proprio lì, c'è un edificio a tre piani dove, tra gli altri condomini, c'era la piccola famiglia. I quattro, come ricordato dal sindaco Edilio Moreni, erano molto conosciuti e ben inseriti. Dopo il ritrovamento dei cadaveri, sono stati allertati i carabinieri.

I militari hanno svolto immediatamente i rilievi e hanno perquisito l'abitazione, che attualmente è sotto sequestro. Per il momento, come ha potuto ricostruire Fanpage.it, non sono stati trovati né bigliettini né altro in grado di poter spiegare il movente. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i cellulari di entrambi poiché potrebbero esserci ulteriori elementi.

L'uomo, infatti, avrebbe inviato un messaggio a una persona vicina alla donna annunciando le sue intenzioni.