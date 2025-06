“Rubens Bertocchi pensava che la moglie lo tradisse”: ipotesi premeditazione dietro il femminicidio di Elena Belloli

video suggerito

Rubens Bertocchi ed Elena Belloli

Resta ancora tutta da definire la dinamica dell'omicidio-suicidio avvenuto giovedì sera all'interno di un appartamento di Cene (Bergamo), dove il 54enne Rubens Bertocchi ha ucciso a colpi di pistola la moglie Elena Belloli, 52 anni, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Ma si fa sempre più strada l'ipotesi del delitto premeditato, di un rancore che il marito avrebbe covato a lungo contro la consorte e che sarebbe poi esploso in un pomeriggio d'estate. Lasciando due corpi senza vita a terra, sul pavimento di una palazzina di via Bernardo Fanti.

Il movente nell'ultimo messaggio dell'uomo

"Ho scoperto che mi tradiva e l’ho uccisa. Ora mi sparo", è infatti il senso dell'ultimo messaggio-confessione che l'uomo, prima di suicidarsi, ha inviato a un conoscente della vittima, che ha così immediatamente allertato i carabinieri. Una vicina aveva intanto avvertito anche il figlio maggiore della coppia, 19 anni, che era nella taverna di casa con un’amica e non aveva sentito nulla: anche il giovane, dopo aver trovato la porta dell'appartamento chiusa a chiave dall'interno, ha a sua volta avvisato il 112.

Rubens Bertocchi ha sparato sette colpi per uccidere la moglie Elena Belloli

"La pistola la teneva sempre smontata in casa: da quando aveva fatto il porto d’armi e aveva iniziato ad andare al poligono, era molto ligio e non voleva succedessero incidenti, o che i figli la toccassero per errore", è la testimonianza a L'Eco di Bergamo di un conoscente di Rubens Bertocchi e Elena Belloli, portinaio a Bergamo lui e ragioniera lei, sposati da oltre un quarto di secolo e genitori di due figli di 19 e 11 anni. La prova che il 52enne avrebbe preparato apposta la calibro 22 per l'esecuzione della moglie, avvenuta con sette colpi (di cui, in attesa degli esiti dell'autopsia, tre quelli probabilmente mortali).

Bertocchi era convinto che la moglie lo tradisse

Un'ipotesi, quella della presunta relazione extra coniugale della moglie, che peraltro al momento non trova riscontro nelle indagini dei carabinieri di Clusone e Bergamo, coordinati dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio. Nemmeno il destinatario dell'ultimo sms di Bertocchi, a quanto emerso, avrebbe a che fare con il fantomatico tradimento. "Erano una famiglia molto conosciuta e ben inserita", ha dichiarato il sindaco di Cene Edilio Moreni. "L'intera comunità è davvero scossa". Agli inquirenti, del resto, non risultano interventi per litigi, né problemi di nessun genere. Nessuna difficoltà di coppia, nessuna distanza, come assicurano amici, parenti e conoscenti.