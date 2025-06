Omicidio Elena Belloli, trovati 7 bossoli nell’appartamento. L’ultimo messaggio del marito: “L’ho uccisa, ora mi sparo”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Rubens Bertocchi ed Elena Belloli

Sono stati rinvenuti sette bossoli nell’appartamento di via Fanti a Cene (Bergamo), dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 giugno, Rubens Bertocchi, 55 anni, ha ucciso la moglie Elena Belloli con una pistola semiautomatica calibro 22. Appena dopo aver sparato e ucciso sua moglie, il 55enne avrebbe inviato un messaggio a un amico per spiegargli ciò che aveva appena fatto e quello che stava per fare: "L'ho uccisa e ora mi sparo".

A chiamare per prima il 112 è stata una vicina di casa della coppia dopo aver sentito alcuni spari. Poco dopo è arrivata anche la telefonata del figlio maggiore dei due, avvertito dalla stessa vicina. In pochi minuti, presso l'abitazione sulle colline di Cene, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Fiorano e della Compagnia di Clusone. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno dovuto sbloccare la porta, chiusa dall'interno. Una volta dentro, hanno scoperto i corpi e visto che l'arma era ancora vicina al corpo di Bertocchi.

Stando a quanto emerso finora dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Clusone, è probabile che Bertocchi abbia agito perché convinto che la moglie lo stesse tradendo. Nel messaggio inviato all'amico, l'uomo avrebbe, infatti, fatto riferimenti alla scoperta di un rapporto extraconiugale, anche se al momento gli inquirenti non avrebbero trovato conferma a questo aspetto e non è escluso che si possa essere trattato di una convinzione sbagliata del marito.

Infine, secondo quanto appreso, non tutti i bossoli rinvenuti dalla scientifica all'interno dell'appartamento sarebbero da ricondurre a colpi esplosi verso il corpo di Belloli. A stabilirlo, però, con esattezza sarà l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.