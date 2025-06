video suggerito

Omicidio Elena Belloli, il marito Rubens Bertocchi l’ha uccisa con 6 colpi di pistola a bruciapelo mentre stirava Rubens Bertocchi ha ucciso la moglie Elena Belloli con 6 colpi di pistola a bruciapelo mentre stirava in soggiorno nella loro abitazione a Cene (Bergamo). Sono i primi esiti delle autopsie eseguite sui corpi dei due coniugi trovati senza vita lo scorso 5 giugno. Il 54enne si è infine tolto la vita con un colpo al petto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rubens Bertocchi ed Elena Belloli

Lo scorso giovedì 5 giugno Rubens Bertocchi ha esploso in tutto sette colpi di pistola all'interno del suo appartamento di Cene (in provincia di Bergamo). Sei di questi hanno centrato sua moglie, Elena Belloli, mente l'ultimo lo ha usato per togliersi la vita. È quanto emerso con i primi esiti delle autopsie, eseguite nella mattinata di ieri lunedì 9 giugno al Papa Giovanni XXIII, che hanno escluso la presenza di segni di colluttazione tra i due coniugi. Bertocchi avrebbe sparato a Belloli a bruciapelo, uccidendola mentre stava stirando in soggiorno. Continuano le indagini per risalire al movente dell'omicidio-suicidio, anche se la pista più probabile conduce alla gelosia e al timore che la 52enne lo tradisse.

I primi esiti delle autopsie

A disporre le autopsie è stato il pm della Procura di Bergamo Giampiero Golluccio, il quale ha affidato l'incarico al medico legale Matteo Marchesi dell'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII. Come detto, sui corpi dei due coniugi non sarebbe stato trovato alcun segno di colluttazione. Bertocchi avrebbe sparato dall'alto verso il basso, in rapida sequenza, con la pistola calibro 22 che deteneva regolarmente dal 2021 per uso sportivo.

Sei colpi hanno raggiunto Belloli, la geometra 52enne che in quel momento stava stirando in soggiorno: due al capo, due al collo, una al torace e una, di striscio, a un braccio. Non è chiara la distanza da cui Bertocchi ha fatto fuoco, ma con ogni probabilità era minima. Prima di rivolgere l'arma contro sé stesso ed esplodere al petto il settimo e ultimo colpo, il 54enne aveva inviato un messaggio a un amico comune della coppia nel quale avrebbe detto di aver ucciso sua moglie e che si sarebbe tolto la vita.

Leggi anche Uomo spara alla moglie e poi si uccide a Cene, i funerali saranno celebrati insieme

Il movente da accertare e i funerali celebrati insieme

Quando i carabinieri sono arrivati in quell'abitazione di Cene, Bertocchi giaceva senza vita al fianco di Belloli. Accanto al corpo del 54enne c'era la pistola e durante i rilievi gli investigatori avevano rinvenuto sulla scena, e sequestrato, sette bossoli. Ora che la dinamica sembra essere stata definita, le indagini proseguono per accertare il movente dell'omicidio-suicidio.

Nel frattempo, per domani mercoledì 11 giugno è stato fissato il funerale della coppia. I familiari dei due avrebbero deciso di celebrare i due riti insieme. Una decisione che ha sollevato diverse polemiche.