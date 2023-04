Uomo sale sulla finestra del quarto piano per tentare il suicidio: un carabiniere si arrampica e lo salva I carabinieri di Monza hanno salvato un uomo che ha provato a lanciarsi dalla finestra di casa sua: un militare lo ha raggiunto in tempo e lo ha salvato.

Un uomo è stato salvato dal tentativo di suicidio da un carabiniere che si è arrampicato fino a raggiungere la finestra della sua casa e lo ha convinto a desistere nel commettere l'estremo gesto. Il salvataggio è avvenuto a Monza.

L'intervento dei carabinieri e il salvataggio

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, un anziano, è salito in piedi sulla finestra della propria camera da letto al quarto piano con l'obiettivo di buttarsi giù. Subito gli altri residenti hanno allertato i carabinieri mentre cercavano di desisterlo dal buttarsi. I militari sono arrivati sul posto e hanno trovato la porta d'ingresso blindata chiusa a chiave dall’interno. Così un carabiniere ha scavalcato il balcone della vicina di casa: il militare è riuscito ad afferrarlo ed evitare di buttarsi giù. In questo modo è stata evitata una tragedia.

L'uomo è stato soccorso anche dal persona medico

I carabinieri hanno precisato che vista la concitazione del momento, non essendo possibile attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco per abbattere la porta. Da qui la decisione di uno dei carabinieri di arrampicarsi fino alla finestra dove c'era l'uomo passando dal balcone del vicino. L'anziano è stato tranquillizzato e soccorso. Sul posto poi sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto con tutti gli accertamenti del caso: è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Fortunatamente il tempestivo intervento prima degli altri residenti del palazzo e poi dei carabinieri ha permesso il lieto fine. Ora si cercherà – tramite anche i medici – di stare vicino all'anziano e di capire il motivo del suo gesto.