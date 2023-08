Uomo precipita con la moto da un tornante in montagna: il corpo ritrovato dal soccorso alpino Un uomo di 73 anni è morto cadendo da un tornante con la sua moto a Bardolino, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Le operazioni di recupero del corpo

Tragedia a Bagolino, in provincia di Brescia. Un uomo di 73 anni è morto cadendo da un tornante con la sua moto: il cadavere è stato ritrovato infatti in un dirupo appena sotto la strada. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 73enne avrebbe perso il controllo della moto precipitando per una ventina di metri.

L'allarme lanciato dalla famiglia

A dare l'allarme è stata la sua famiglia, preoccupata perché non ha visto l'uomo tornare a casa. Il 73enne era partito nel tardo pomeriggio dalla località Tònolo, ma in serata non era più tornato. I tecnici della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana sono stati allertati nella notte dai Carabinieri intorno all’una con i Vigili del fuoco: subito si sono messi a cercare il 73enne. Il soccorso alpino ha trovato il corpo poco dopo sotto un tornante.

L'operazione di recupero

Il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia CNSAS sulla pagina Facebook racconta le operazioni di recupero: "Il corpo è stato recuperato con la tecnica del contrappeso in barella portantina e portato sulla strada. Oltre ai tecnici bresciani, otto i soccorritori presenti, erano stati allertati anche i colleghi del Cnsas Trentino per eventuale supporto".