Uomo investito da un treno a Castronno: soccorsi sul posto, circolazione interrotta Tragico incidente all’altezza di Castronno, in provincia di Varese. Un uomo di circa 40 anni è stato travolto da un treno sulla linea Milano-Varese-Stabio. Stando ai primi accertamenti si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sono in corso le operazioni di soccorso: il traffico ferroviario è stato sospeso tra Castronno e Albizzate.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo è stato investito da un treno a Castronno, in provincia di Varese. L'episodio, sul quale sono in corso accertamenti, è avvenuto attorno alle 18.45 sulla linea Milano-Varese-Stabio, tra Castronno e Gazzada. La persona investita, secondo l'Azienda regionale emergenza urgenza, è un uomo di circa 40 anni: l'Areu parla di un gesto di autolesionismo e si ipotizza dunque che l'uomo si sia volontariamente gettato sui binari poco prima dell'arrivo del convoglio. Non si conoscono al momento le sue condizioni: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Gallarate, ai quali spetterà ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Traffico sospeso sulla linea Milano-Varese-Stabio tra Castronno e Albizzate

Le operazioni di soccorso hanno comportato la sospensione del traffico ferroviario: in un comunicato delle ore 19.50 la società Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha reso noto che "sulla linea Milano – Varese – Stabio, il traffico ferroviario permane sospeso tra Castronno e Albizzate per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria".