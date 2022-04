Uomo investito da un camion dei rifiuti a Milano: è in fin di vita Un uomo di 60 anni è stato investito da un camion dei rifiuti a Milano ed è ricoverato in fin di vita all’ospedale Niguarda. Indaga la polizia locale.

A cura di Francesco Loiacono

Grave incidente stradale prima dell'alba a Milano. Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un camion della nettezza urbana in via Giambellino, nell'omonimo quartiere. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 4 del mattino all'altezza del civico 80, all'angolo con via Gentile Bellini. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita con precisione: sono al lavoro gli agenti della polizia locale, giunti sul posto assieme ai soccorritori. L'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: gli equipaggi dei due mezzi di soccorso hanno prestato le prime cure al ferito che, per via dei gravi traumi riportati, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era in arresto cardiocircolatorio e le sue condizioni restano critiche: il 60enne lotta tra la vita e la morte.

La polizia locale indaga sulla dinamica dell'episodio

È ora al vaglio delle autorità la posizione dei dipendenti dell'Amsa – l'azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti – che si trovavano a bordo del mezzo coinvolto nell'incidente: le loro responsabilità nell'accaduto dovranno essere accertate.