Uomo di 60 anni muore schiacciato da un muletto a Bagnolo Mella: in corso gli approfondimenti di Carabinieri e Ats

Foto di repertorio

Questa mattina a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, un 60enne è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto mentre si trovava al lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sono presenti anche i tecnici di Ats, l'Agenzia di Tutela della Salute, che cercheranno di capire se l'incidente sia stato provocato da violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 25 luglio, attorno alle 11:00. Il 60enne stava lavorando in via Solferino, tra il civico 36 e 38, quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è stato schiacciato da un carrello elevatore ed è morto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e due auto mediche, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri della compagnia di Verolanuova, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulla responsabilità delle persone coinvolte. Anche gli operatori di Ats stanno svolgendo approfondimenti sul posto per accertare se sono state rispettate le norme relative alla sicurezza sul lavoro.