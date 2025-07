Chi era Luciano Capirola, l’imprenditore 68enne morto schiacciato da un muletto a Bagnolo Mella

Si chiamava Luciano Capirola il 68enne che ieri mattina è morto schiacciato dal suo muletto a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. L'uomo, al quale mancavano pochi mesi per arrivare alla pensione, era titolare di una ditta di Cigole, nella bassa Bresciana, che commercia legna da ardere.

Ieri mattina stava consegnando alcuni bancali di legna in una pizzeria in via Solferino. Arrivato nel cortile del cliente, con l'aiuto di un verricello stava facendo scendere dal suo camion il muletto da utilizzare per il trasporto dei bancali. Qualcosa però è andato storto e il mezzo gli è caduto addosso.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 68enne. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Verolanuova, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ieri mattina, dopo l'incidente, la strada di via Solferino, nel centro del paese di Bagnolo Mella, è rimasta chiusa per qualche ora per facilitare gli accertamenti dei militari e la rimozione del muletto caduto.