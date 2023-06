Uomo di 58 anni accoltellato alla schiena e al braccio in Brianza, si cerca l’aggressore Un uomo di 58 anni è stato accoltellato a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Ad allertare i soccorsi alcuni residenti che lo hanno sentito gridare. I carabinieri sono ancora sulle tracce dell’aggressore.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

A Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, intorno a mezzanotte tra venerdì e sabato 24 giugno un uomo di 58 anni è stato accoltellato. A chiamare gli operatori sanitari del 118 sono stati alcuni residenti del posto che lo hanno sentito gridare per le ferite. L'uomo si trova al momento ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Sant'Anna. I carabinieri di Seregno, invece, sono sulle tracce dell'aggressore.

Il 58enne è stato ferito in una corte di via Montello a Copreno, una frazione di Lentate sul Seveso. L'uomo sarebbe stato accoltellato in diversi punti del corpo, in particolare alla schiena e sotto al braccio. I fendenti hanno colpito in profondità, facendogli perdere molto sangue, ma non i sensi.

Ancora cosciente, infatti, il 58enne è riuscito ad attirare l'attenzione dei residenti gridando. Immediatamente sono partite le chiamate al 118 che sono arrivati in via Montello per prestare i primi soccorsi al ferito. Pare che alcuni abbiano riferito di aver sentito il presunto aggressore allontanarsi a bordo di uno scooter.

Leggi anche Lo studente di 16 anni che ha accoltellato l'insegnante ad Abbiategrasso aveva preso 4 note

Medicato sul posto, il ferito è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Sant’Anna, dove è ancora ricoverato con prognosi riservata. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Seregno che per il momento mantengono il massimo riserbo sulle informazioni riguardanti l’accaduto. La ricerca dell'aggressore è ancora in corso.