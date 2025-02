video suggerito

Uomo di 55 anni muore colpito da un albero in Val Seriana, nella Bergamasca: sono in corso accertamenti Un uomo di 55 anni è morto nei pressi di Vertova, in provincia di Bergamo, dopo essere stato colpito da un albero caduto. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri sulla dinamica dell'accaduto.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio, appena dopo pranzo, un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato colpito da un albero caduto in località Cavlera a Vertova, in provincia di Bergamo. Sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio, attorno alle 14:30. Stando alle ricostruzioni fatte fino a questo momento, il 55enne si trovava lungo i tornanti della strada che porta al Rifugio Monte Cavlera, nell'omonima località nei pressi di Vertova, quando sarebbe stato colpito da un albero in caduta. La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara: non si sa, ad esempio, se il cedimento dell'albero sia stato un incidente o sia stato provocato volontariamente durante un'operazione agricola. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo stesse tagliando alcune piante all'interno di un terreno.

Sul posto dell'accaduto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un elicottero, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Dell'intervento è stato allertato anche il numero unico delle emergenze, il 112 di Clusone, e l'Ats di Bergamo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a far luce sull'accaduto e a stabilire le cause della caduta dell'albero.