Uomo armato di fucile avvistato in Stazione Centrale a Milano: sono in corso le ricerche della Polizia Un uomo armato di fucile si aggirava nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, nella stazione centrale di Milano. Le telecamere lo hanno ripreso entrare e scendere al piano delle metropolitane. Un'altra persona armata è stata avvistata nella zona di Scalo Romano: si sospetta che sia lo stesso uomo. La polizia ha avviato le ricerche.

Prima l'hanno segnalato i passanti, poi l'hanno confermato le immagini delle telecamere di sorveglianza: durante il pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, un uomo si è aggirato nella stazione Centrale di Milano con in mano un fucile a canna lunga. Dalle prime informazioni emerse, pare che fosse diretto verso la stazione metropolitana di Famagosta: da lì si sarebbero perse le sue tracce. Un uomo armato sarebbe stato segnalato poche ore dopo anche nella zona di Scalo Romano: si sospetta che si tratti della stessa persona. Le forze dell'ordine non sono ancora riuscite a identificarlo e lo stanno cercando in tutta la città.

L'allarme è scattato attorno alle 17:00, quando alcuni viaggiatori hanno fermato le forze dell'ordine raccontando di aver visto una persona armata entrare in stazione e dirigersi al piano -1, dove ci sono gli accessi per le linee metropolitane. Gli agenti della polizia ferroviaria si sono messi alla ricerca dell'uomo, di cui però non hanno trovato traccia. La sua presenza sarebbe stata testimoniata anche dalla telecamere di sorveglianza: nelle immagini si vede un uomo di mezza età con barba e capelli rasati, scarpe e pantaloni neri e un cappotto grigio. Sulle spalle ha una borsa a tracolla chiara e nelle mani ha un fucile a canna lunga.

Cammina in modo disinvolto tra i passanti, senza nemmeno tentare di nascondere l'arma. Lo si vede attraversare l'ingresso della stazione di piazza Duca d'Aosta e poi prendere le scale mobili che portano al piano inferiore. Un uomo armato sarebbe stato segnalato poche ore dopo anche nella zona di Scalo Romano, ma nemmeno in questo caso le forze dell'ordine sarebbero riuscite a intercettarlo. Potrebbe trattarsi della stessa persona, ma resta ancora ignota la sua identità.