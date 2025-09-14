Aggredito con un’accetta durante una lite in via Sarpi a Milano, è grave: fermato un uomo

Questa mattina un uomo, cittadino cinese, è stato colpito con un’accetta da un connazionale al culmine di una lite in via Sarpi, a Milano. La vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è stata portata in gravi condizioni all’ospedale mentre l’aggressore è stato fermato.

Via Paolo Sarpi a Milano

Questa mattina un uomo di nazionalità cinese è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un'accetta da un connazionale in via Paolo Sarpi, la strada al centro di Chinatown a Milano. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due. La vittima, della quale ancora non sono state rese note le generalità, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Il presunto aggressore è stato fermato e sono in corso accertamenti.

Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 14 settembre, poco prima delle 11:00. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di una rissa in strada, l'uomo sarebbe stato colpito con un'accetta nel corso di un diverbio con un'altra persona. L'aggressore avrebbe rincorso l'uomo fino a un bar e lo avrebbe colpito. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati con due ambulanze e due auto mediche, la vittima era in gravissime condizioni con profonde ferite alle bracia, ma era sveglia e cosciente. É stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda. All'arrivo dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il presunto aggressore non ha opposto resistenza ed è stato fermato. Gli agenti stanno ora svolgendo approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e le motivazioni dell'aggressione.