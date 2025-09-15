Come sta il barbiere ferito con un coltello da cucina da un 33enne in via Paolo Sarpi a Milano

Le condizioni del 36enne di nazionalità cinese è stabile. Come verificato da Fanpage.it, l’uomo resta in prognosi riservata, ma è fuori pericolo.

Rilievi dell’accoltellamento in Via Paolo Sarpi

È fuori pericolo il barbiere 36enne accoltellato in via Paolo Sarpi a Milano ieri, domenica 14 settembre. Come rivelato a Fanpage.it, l'uomo resta in prognosi riservata, ma l'operazione a cui si è sottoposto è andata a buon fine. La vittima, di nazionalità cinese, era stata colpita con un grosso coltello da cucina da un connazionale di 33 anni, in seguito a una discussione sfociata in lite. L'aggressore, 33enne con precedenti penali, a un certo punto ha estratto l'arma e rincorso l'uomo per alcuni metri, fino a quando non lo ha ferito. Poi si è lavato le mani nel bagno del bar cercando di pulire anche il coltello.

Le condizioni della vittima

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, allarmati dalle urla e dal sangue che sgorgava per la strada. All'inizio si pensava che potessero essere molte di più le persone coinvolte nella rissa, poi le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno appurato che si trattava di una discussione finita male tra i due uomini cinesi e nessun altro. La vittima era stata portata in codice rosso al Niguarda per i profondi tagli su gambe e braccia, ma era cosciente. Appena le condizioni dell'uomo lo permetteranno, la polizia sentirà la sua versione dei fatti per capire il movente della colluttazione, che è ancora sconosciuto.

Le sorti dell'aggressore

Il 33enne che ha accoltellato il suo connazionale, non aveva opposto resistenza al momento dell'arresto. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore accusato di tentato omicidio, in attesa che le indagini facciano il loro corso.