Un'ex campionessa di pugilato è stata denunciata a Milano: "Figli minori abbandonati e maltrattati" A Milano una ex campionessa di pugilato è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minori. I carabinieri sono intervenuti in casa sua a causa di una rissa esplosa tra i figli minori della donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ex campionessa di pugilato è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minori. È successo a Milano dove, nella sua abitazione, sono intervenuti i carabinieri. Al loro arrivo, la donna ha continuato a dormire perché probabilmente era stordita dall'alcol.

Quando si è svegliata e ha visto i militari, ha chiesto perché fossero in casa sua. I militari le hanno fatto notare che i due figli si stavano picchiando e che uno di loro aveva provato a sfondare la porta del bagno a colpi di coltello proprio per aggredire il fratello. L'appartamento, inoltre, è stato trovato in una condizione igienico-sanitaria pessima.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Giorno. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto ieri, lunedì 7 aprile, intorno alle 12.50 in zona Dergano. A contattarle sono stati alcuni residenti spaventati dalle urla che arrivano in quella casa. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno quindi fatto irruzione in casa e hanno trovato un 16enne con un leggero taglio sulla guancia sinistra. Ai militari ha raccontato di aver chiamato il padre, che è ai domiciliari in un'altra casa, e che sul posto stava arrivando il nonno.

Con il sedicenne c'era anche il fratello 14enne. I due raccontano che il sedicenne aveva litigato con un terzo fratello, un 17enne. Il primo avrebbe provato a colpire l'altro con un coltello per poi chiudersi in bagno per sfuggire alla sua reazione. Il secondo avrebbe quindi provato a buttare già l'uscio con lo stesso coltello. Nel frattempo i militari hanno fatto un sopralluogo e notato che la casa era sporchissima: terriccio, avanzi di cibo e spazzatura in ogni angolo.

In camera da letto c'era poi la madre che era completamente anestetizzata dall'alcol. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza di Areu. Il 17enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Il 16enne e la madre all'ospedale Niguarda. Il più grande poi è stato portato negli uffici dei carabinieri e affidato al nonno. Il 16enne ha invece abbandonato l'ospedale e raggiunto casa sua autonomamente. I militari ha poi informato il pubblico ministero di turno della Procura dei minorenni di aver denunciato la cinquantenne per maltrattamenti in famiglia e abbandono di persone minori o incapaci.