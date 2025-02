video suggerito

Un'auto esce dal parcheggio e lo travolge: morto un 48enne, si indaga per omicidio stradale Karnail Singh è morto lo scorso 8 febbraio dopo essere stato investito da un'auto nella Bergamasca. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto l'autopsia. Indagata l'automobilista 47enne.

A cura di Enrico Spaccini

Un 48enne è morto lo scorso 8 febbraio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverato dal giorno prima. L'uomo, Karnail Singh, era stato travolto da un'auto ad Albano Sant'Alessandro che stava uscendo da un parcheggio. La pm di turno, Emma Vittorio, ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale e disposto l'autopsia sul corpo del 48enne.

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi dopo un primo intervento della locale di Colli, l'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di venerdì 7 febbraio. Singh stava camminando lungo via Tonale, quando è stato investito da un'auto condotta da una 47enne. La donna si stava immettendo sulla strada da un parcheggio.

L'ipotesi è che l'incidente sia stato causato da un momento di distrazione. È probabile, infatti, che la 47enne abbia guardato alla sua sinistra per immettersi sulla strada, ma non alla sua destra da dove stava sopraggiungendo Singh. Le condizioni del 48enne erano apparse subito gravissime ed era stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'indomani, dopo poche ore di ricovero, è deceduto.

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale, in modo tale da poter eseguire i vari accertamenti del caso. La pm di turno, Emma Vittorio, ha già disposto l'autopsia sul corpo del 48enne e iscritto sul registro degli indagati l'automobilista 47enne. Singh era originario dell'India, ma era in Italia da molti anni. Viveva con la sua famiglia a San Paolo d'Argon e lavorava come operaio. Lascia la moglie e due figlie.