Si sente male e va in ospedale, ma si schianta al casello: è morto Antonio Fadda Un uomo è morto schiantandosi con l'auto contro il casello di Seriate, in provincia di Bergamo, mentre stava andando all'ospedale dopo essersi sentito male.

Foto di repertorio

Ieri sera un uomo è morto schiantandosi con la sua macchina contro il casello di Seriate, in provincia di Bergamo, mentre guidava verso l'ospedale perché si era sentito poco bene. L'incidente è avvenuto attorno alle 21:30 di ieri, mercoledì 22 gennaio. L'ipotesi più accreditata è che il conducente abbia avuto un malore.

L'uomo, residente a Castelli Calepio, si chiamava Antonio Fadda e aveva 47 anni. Ieri sera si era sentito poco bene e aveva deciso di prendere la macchina per andare in ospedale. Dopo aver avvisato la moglie al telefono si era messo alla guida ma all'altezza del casello di Seriate ha perso il controllo dell'auto, un'Audi A4, e si è schiantato contro una delle barriere spartitraffico.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e i motivi per i quali il 47enne avrebbe perso il controllo della vettura. La principale ipotesi al vaglio, in questo momento, è che l'uomo abbia accusato un malore mentre guidava, visto il senso di malessere per il quale aveva deciso di andare in ospedale.