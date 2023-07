Una persona travolta e uccisa dal treno sulla linea Brescia-Cremona: inutili i soccorsi Una persona è stata travolta e uccisa da un treno tra Manerbio e Verolanuova: sulla tratta Brescia-Cremona il traffico ferroviario ha subito rallentamenti.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sulla linea ferroviaria di Brescia – Cremona. Una persona è stata travolta e uccisa da un treno: tutto è accaduto tra Manerbio e Verolanuova, in provincia di Brescia, dove ora la circolazione del traffico ferroviario è rallentato. Sul posto si sono precipitati i sanitari, ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Ora le forze dell'ordine, anche loro arrivate sul posto, apriranno un'indagine per far luce su quanto accaduto. Intanto i treni di quella tratta stanno subendo rallentamenti e cancellazioni.