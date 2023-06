Una macchina sbanda impazzita per Milano: sfonda il marciapiede e si schianta sulle auto Una macchina guidata da un conducente poi risultato in stato di alterazione ha danneggiato pali della segnaletica, fermate del tram e vetture parcheggiate. È successo in via Coni Zugna a Milano, intorno alle 6 del mattino.

Foto di repertorio

Una macchina che sbanda impazzita per il centro abitato di Milano, alle prime ore dell'alba. Ha seminato il panico in via Coni Zugna, zona Solari, una Bmw guidata da un conducente in stato di alterazione: l'auto, lasciata avanzare senza controllo, avrebbe abbattuto pali della segnaletica, danneggiato vetture parcheggiate a bordo strada e invaso la fermata del tram, per poi terminare la sua corsa sbandando contro l'ingresso del parco Don Giussani.

Il conducente della macchina impazzita

Strage evitata per un pelo, e solo grazie all'orario. È stato infatti intorno alle 6.30 che la polizia ha fermato il guidatore, un 33enne straniero che è stato successivamente accompagnato in codice giallo all'ospedale San Paolo. "Urlava frasi sconnesse anche mentre veniva soccorso", raccontano alcuni testimoni a Il Giorno. "Ci siamo svegliati per i tonfi". Per il momento non risultano ancora provvedimenti nei confronti del conducente.

Disagi nella circolazione dei tram in zona

Nel frattempo, per lasciare spazio ai rilievi delle forze dell'ordine, si sono registrati forti disagi per i passeggeri del trasporto pubblico di zona e in particolare per quelli del tram 10, costretti a ricorrere a dei bus sostituivi: solo intorno alle 16 di questo pomeriggio è stato ripristinato il traffico delle vetture.