Una lite alla stazione di Brescia finisce a bottigliate: 30enne al pronto soccorso con ferite alla testa

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una lite finita a bottigliate è andata in scena nella notte tra il 25 e il 26 aprile alla stazione degli autobus di Brescia. La polizia è intervenuta dopo aver notato dei movimenti sospetti dalle telecamere di sorveglianza poco dopo la mezzanotte. Un uomo di 30 anni, di origine africana, è stato portato in Poliambulanza con una ferita alla testa.

La lite sotto i portici della stazione

L'aggressore si è presentato qualche ora più tardi. Ha spiegato alla polizia di essere stato aggredito per primo e di aver poi reagito. Per lui è scattata la denuncia per lesioni aggravate, mentre la posizione dell'altro è ancora da verificare. Il motivo della lite non è stato ancora chiarito. Quello che si sa è che il diverbio è scoppiato sotto i portici di fronte alla stazione, dove il 30enne ora in Poliambulanza è stato colpito alla testa con una bottiglia. Sanguinante, avrebbe chiesto aiuto telefonando alla sala operativa del numero unico per le emergenze. Suturate le ferite dai medici, ha una prognosi di 15 giorni.

L'uomo che ha travolto il 77enne resta in carcere

