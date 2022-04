Resta in carcere l’ubriaco che ha investito e ucciso un 77enne: tasso di alcol 4 volte oltre il limite Rimane in carcere il 50enne ubriaco che ha ucciso Guglielmo Marini. Era lui alla guida della Jaguar che ha investito il 77enne a Urago d’Oglio la sera di Pasquetta.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Guglielmo Marini il 77enne che la sera di Pasquetta, lunedì 18 aprile, è stato travolto e ucciso da un'auto a Urago d'Oglio. Al volante, secondo i carabinieri della compagnia di Chiari, c'era un 50enne di origini bosniache e residente a Rudiano (in provincia di Brescia). Individuato e fermato verso le mezzanotte, l'uomo è stato sottoposto all'alcol test al quale è risultato positivo con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Alla guida della Jaguar Xf

Aveva ammesso le sue colpe in sede informale, ma una volta che si è ritrovato davanti al giudice il 50enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per i carabinieri e procura, però, non ci sarebbero dubbi: era lui alla guida di quella Jaguar Xf che ha ucciso Marini. Guidati dal pubblico ministero Alessio Bernardi, gli inquirenti sono arrivati a lui esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ed esaminando i resti dell'auto che hanno trovato lungo la strada. Perciò, rimarrà in carcere a Canton Mombello.

Il percorso di Marini

Quel giorno, Marini stava camminando lungo la strada provinciale 2, quella che collega Urago d'Oglio a Orzinuovi. Voleva raggiungere la moglie che in quel momento si trovava a casa di amiche. È stata poi proprio la donna a lanciare l'allarme, non vedendo arrivare il marito. I carabinieri hanno, quindi, ripercorso il cammino che Marini avrebbe dovuto fare. Il 77enne, infatti, aveva lasciato la propria auto tra il sottopasso della Brescia-Bergamo-Milano e la tangenziale avendo trovato chiusa la strada per lo svolgimento di una manifestazione. Ad attirare l'attenzione dei militari, alcuni resti di un'auto trovati lungo il ciglio della strada, tra i quali parte di uno specchietto retrovisore. Poco lontano, nel fossato parallelo alla carreggiata, è stato trovato il corpo senza vita del 77enne.