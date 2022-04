Ubriaco al volante investe e uccide un 77enne a Urago D’Oglio: arrestato per omicidio stradale Un uomo ubriaco al volante ha investito e ucciso un uomo di 77 anni a Urago d’Oglio, nel Bresciano. Arrestato dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 77 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava passeggiando. È accaduto ieri, 18 aprile, in un orario ancora da definire. Il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato poco lontano da Urago d'Oglio, il comune in provincia di Brescia a metà strada con la città di Bergamo, intorno alle 23. I carabinieri di Chiari hanno fermato nel corso della notte un automobilista 50enne risultato positivo all'etilometro: ora è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Tra Brescia e Bergamo

Il tratto di strada è quello compreso fra il sottopasso della Brebemi (la Brescia-Bergamo-Milano) e la porzione della tangenziale est di Urago d'Oglio che ha il nome di via Rudiano. Al momento del ritrovamento, il 77enne era già deceduto. Nessuna auto era ferma nei paraggi, ma alcuni frammenti di carrozzeria ritrovati accanto al corpo senza vita hanno fatto subito pensare a un investimento fatale. Secondo le ricostruzioni, il 50enne arrestato, di cui ancora non si hanno altre informazioni, avrebbe colpito il 77enne e sarebbe poi scappato senza chiamare i soccorsi.

L'incidente a Bianzano

Poche ore prima e alcuni chilometri più a nord, Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale contro un'auto. Secondo quanto rivelato a Fanpage.it, i due coniugi si trovavano in sella della propria moto lungo la strada provinciale 40 nei pressi di Bianzano, in provincia di Bergamo. L'uomo è morto sul colpo, mentre la donna durante le operazioni di soccorso. L'impatto era stato talmente violento da causare anche l'esplosione del serbatoio della motocicletta. La famiglia nell'auto ne è uscita illesa.