Una gang di 20 persone ha rapinato un calciatore delle scarpe e di un orologio Cartier: ricercati Un calciatore è stato rapinato a Milano: una gang lo ha rapinato delle scarpe ed è fuggita via. L’episodio si è verificato in Corso Como.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un calciatore è stato rapinato in corso Como a Milano: una gang lo avrebbe circondato e poi messo a segno il colpo. Il gruppo è adesso ricercato: fortunatamente la vittima non ha riportato gravi ferite. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Derubato di un orologio Cartier, di una collana d'oro e il cellulare

Il calciatore ha ricostruito la dinamica del terribile atto subito. Il ventenne, che gioca in una squadra di serie B in Svizzera, si trovava tra la zona di Stazione Centrale e corso Como. Con lui c'era un compagno di squadra. Dopo aver trascorso la serata in un locale che si affaccia proprio su corso Como, è stato avvicinato da un gruppo di almeno venti persone. La gang lo ha spogliato di tutto ciò che aveva: gli ha rubato un orologio Cartier, dal valore di migliaia di euro, gli orecchini, una collana d'oro e un cellulare.

Il calciatore è stato derubato anche delle scarpe

Il gruppo però non si sarebbe accontentato di questo lauto bottino: avrebbero infatti deciso di portargli via anche le scarpe. Il ragazzo è stato infatti rapinato di un paio di scarpe particolari: la suola, per esempio, sarebbe stata cucita a mano e avrebbe un valore di circa settecento euro. La gang è poi scappata. Sono state poi contattate le forze dell'ordine e denunciato l'accaduto.

Leggi anche Fino a 4mila euro di affitto per una stanza: così il re della droga di Milano nascondeva la cocaina

Sono stati svolti tutti i rilievi del caso e ascoltate le testimonianze dei presenti: attraverso questo si spera di poter risalire all'identità dei responsabili. Fortunatamente la vittima è in buone condizioni di salute. Non ha infatti riportato ferite gravi.