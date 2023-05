Lo prendono a bastonate per rubargli il portafogli con dentro 20 euro: trasportato in ospedale Un uomo è stato preso a bastonate da due sconosciuti a Milano: i due lo hanno rapinato del portafogli con dentro 20 euro. È stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo è stato preso a bastonate a Milano per poi essere rapinato. È successo nella giornata di ieri, giovedì 18 maggio. La vittima è stata trasferita in ospedale. Fortunatamente non versa in gravi condizioni di salute. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dei responsabili.

L'uomo aggredito con un bastone da due sconosciuti

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. La vittima è un uomo di 33 anni che è stato aggredito nella notte in strada e precisamente in piazza Gabrio Rosa. Sulla base di quanto ha raccontato alle forze dell'ordine, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti. I due malviventi avrebbero preso un bastone e lo avrebbero colpito. Subito dopo lo hanno rapinato: gli hanno portato via il portafogli che all'interno aveva soltanto venti euro.

La polizia sta cercando i due responsabili

I ladri sono poi scappati. Fortunatamente c'era un testimone che ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e hanno raccolto la testimonianza del 33enne. Adesso cercheranno di risalire all'identità dei due responsabili. Nel frattempo la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito tutte le cure del caso sul luogo dell'aggressione, hanno deciso di trasferirlo al Policlinico per svolgere ulteriori accertamenti. La vittima infatti lamentava dolori alla schiena. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.