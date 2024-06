video suggerito

Una fiammata la investe mentre cucina ai fornelli in casa: Erminia Romano muore per le ustioni Erminia Romano è deceduta nelle prime ore di sabato 15 giugno nell’ospedale Predabissi. La 64enne era stata trasportata d’urgenza dopo che il figlio l’aveva trovata a terra con chiari segni di ustioni sul corpo. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stata investita da una fiammata partita dai fornelli della cucina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 64enne è morta in ospedale a causa delle gravissime ustioni che aveva riportato in un incidente domestico. La donna, che si chiamava Erminia Romano, era stata trovata in casa in via San Rocco a Landriano (nella provincia di Pavia) riversa a terra in bagno, dove avrebbe provato a gettarsi acqua addosso. Sul volto e sul torace aveva chiari i segni di una fiammata che l'ha investita, probabilmente mentre stava cucinando. Le sue condizioni erano disperate e, poche ore dopo il suo arrivo all'ospedale di Vizzolo Predabissi, è deceduta.

Stando a quanto ricostruito, Romano era sola in casa al momento dell'incidente e stava preparando la cena per la sua famiglia quando una fiammata sarebbe partita dai fornelli della cucina. A trovarla è stato il figlio: la 64enne era in bagno dove si sarebbe trascinata per gettarsi acqua addosso dalla doccia nel tentativo di spegnere le fiamme che le stavano avvolgendo il corpo.

La donna, infatti, aveva chiari segni di ustioni sul torace e anche sul viso. Chiamati i soccorsi, Romano è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vizzolo Predabissi, il più vicino al palazzo di via San Rocco. Nonostante i tentativi fatti dai medici per salvarle la vita, la 64enne è deceduta nelle prime ore di sabato 15 giugno.

I carabinieri della Compagnia di Pavia sono andati nell'abitazione di Landriano per effettuare un sopralluogo. I militari hanno provveduto a esaminare la scena e a raccogliere le testimonianze dei familiari della vittima. Per gli investigatori, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico. Qualunque altra ipotesi sarebbe stata già esclusa.