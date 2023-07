Una donna chiama il fidanzato e dice di essere stata abusata da uno sconosciuto: scattano le indagini Una trentacinquenne di origine francese ha chiamato il fidanzato dicendogli di essere stata derubata e violentata nella zona Città Studi di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Aggressione nella giornata di ieri sabato 8 luglio nella zona Città Studi di Milano. Una trentacinquenne di origine francese ha chiamato il fidanzato dicendogli di essere stata derubata. Il ragazzo ha fatto scattare l'allarme dopo che ha sentito un'altra persona di sottofondo e ha temuto che lei fosse in pericolo. La segnalazione arrivata la notte scorsa alla centrale operativa dei carabinieri di via Moscova. Intanto il ragazzo è sceso in strada per andare a cercare la fidanzata.

La 35enne ha trovato prima il ragazzo poi quando sono arrivati i carabinieri della Radiomobile ha detto loro di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto. Ha provato a fornire un identikit ma la donna non ricordava nulla anche perché appariva frastornata dall’abuso di alcol.

Intanto i sanitari di Areu, arrivati anche loro sul posto, l’hanno accompagnata al centro specializzato della clinica Mangiagalli. Da qui scatteranno tutti gli accertamenti del caso e le indagini dei carabinieri che si serveranno anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate tra via Modena e via Bixio dove sarebbe avvenuta l'aggressione.