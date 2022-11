Una coppia è stata trovata morta in casa: potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio I cadaveri di una coppia di anziani sono stati trovati in un appartamento di Milano: per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È giallo sulla morte di due anziani trovati in un appartamento di Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri, sabato 12 novembre 2022, intorno alle 21.30. A rinvenire i loro cadaveri è stato un parente che vive nello stesso edificio di Porta Romana.

A intervenire in via Maffei al civico 18 è stata la polizia che ha svolto tutti i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa essere successo. Il nipote si incontrava ogni giorno con la coppia nel suo appartamento: ha raccontato che ogni pomeriggio si intrattenevano con una lunga chiacchierata.

Non vedendoli arrivare, si è preoccupato e si è quindi recato nella loro abitazione per capire se fosse successo qualcosa. Appena entrato, ha fatto la macabra scoperta e ha dato l'allarme. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Per gli inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio

Al momento l'ipotesi più accredita è quella dell'omicidio-suicidio. Marito e moglie, entrambi di 84 anni, sono morti a causa di un colpo di arma da fuoco sparato alla testa. In base alle testimonianze che gli investigatori hanno raccolto, sembrerebbe che le condizioni psico-fisiche della donna – che si chiamerebbe Dolores Fernanda Milano – fossero peggiorate.

L'anno scorso era infatti stata colpita da un ictus ed era costretta a vivere su una sedia a rotelle. Questo potrebbe quindi essere il motivo che avrebbe spinto Ernesto Codegoni a compiere l'omicidio e poi a togliersi la vita.

In ogni caso, gli inquirenti – che hanno interrogato un vicino che avrebbe detto di aver sentito alcuni rumori simili a degli spari – non escludono alcuna pista: l'abitazione è stata trovata in ordine e questo li spingerebbe a non credere all'ipotesi di una rapina per la quale sarebbe scattata un'eventuale colluttazione.

Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.