Una barista litiga con un suo cliente e lo prende a colpi di mazza da baseball Una barista di 40 anni è finita in manette per aver aggredito a colpi di mazza da baseball un cliente con cui era scoppiato un diverbio.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Lite in un bar di Nerviano, in un comune alle morte di Milano. Qui la barista di 40 anni è finita in manette per aver aggredito a colpi di mazza da baseball un cliente con cui era scoppiato un diverbio. Cosa sia successo e perché la lite sia scoppiata è ancora tutto da capire, certo è che i carabinieri sono intervenuti verso le 20 dopo aver ricevuto una segnalazione di un cittadino che raccontava di un'aggressione in un bar. Una volta sul posto hanno trovato la donna con la mazza da baseball in mano.

Sotto sequestro la mazza da baseball

Dai primi particolari emersi, tra un cliente di 55 anni italiano e una barista di 40 cinese era scoppiata una lite per futili motivi. A un certo punto la donna ha impugnato la mazza che aveva nascosto nel locale e lo avrebbe colpito alle mani e alle gambe. Una volta allertati i carabinieri, i militari sul posto hanno trovato il cliente ancora dolorante. Subito è stato richiesto l'intervento dei paramedici del 118: l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Castellanza, in provincia di Varese. Da qui è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per alcune fratture alle mano destra. Per la barista 40enne invece è scattato l'arresto con l'accusa di lesioni personali aggravate. Ora la sua mazza da baseball è stata messa sotto sequestro.

Maxi rissa in un bar a Milano

Lo scorso aprile era scoppiata una maxi rissa in un bar in piazzale Loreto a Milano che aveva coinvolto una quindicina di uomini, tutti cittadini peruviani. Alcune persone coinvolte hanno usato sedie e tavoli come armi: per due persone è stato necessario il trasporto al pronto soccorso, da dove sono stati dimessi con una prognosi di sette giorni. Alla fine per nove di loro, tra i 23 e i 46 anni, è scattata la denuncia per rissa aggravata. Da ulteriori accertamenti è emerso che gran parte degli uomini non è in regola con il permesso di soggiorno e tre di loro hanno precedenti di polizia.