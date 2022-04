Maxi rissa nella notte in un bar a Milano: 15 persone lanciano sedie e tavoli Per due persone è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Nove le persone indagate per rissa aggravata.

A cura di Giorgia Venturini

Nella notte tra domenica e lunedì è scoppiata una maxi rissa in un bar in piazzale Loreto a Milano. Dalle prime informazioni la lite ha coinvolto una quindicina di uomini, tutti cittadini peruviani. Subito è stato chiesto l'intervento della polizia: sul posto gli agenti sono riusciti a identificare nove persone, poi accompagnati in Questura e indagati. Per due persone è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Stando a quanto riporta Milano Today, la rissa è scoppiata verso l'una e mezza di notte nel locale "The Swan" nel piazzale poco distante dalla centralissima zona milanese. Chi abbia fatto scoppiare la discussione e perché non è ancora chiaro: subito però nel bar è scoppiato il caos. Tanto che alcune persone coinvolte hanno usato sedie e tavoli come armi. Alla fine per nove di loro, tra i 23 e i 46 anni, è scattata la denuncia per rissa aggravata. Da ulteriori accertamenti è emerso che gran parte degli uomini non è in regola con il permesso di soggiorno e tre di loro hanno precedenti di polizia. I due accompagnati al pronto soccorso, uno di 41 e uno di 28 anni, sono stati dimessi con sette giorni di prognosi.