Un weekend alle Olimpiadi 2026 costerà fino a 1.200 euro a coppia a Milano, a Cortina si superano i 2.800 euro

Un cartellone dei Giochi Olimpici invernali Milano–Cortina 2026 (foto da LaPresse)

Trascorrere un weekend in una delle località che ospitano i Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 in un hotel a tre stelle o in un Airbnb e assistere a una gara può arrivare a costare quasi 3mila euro. È quanto emerge dall'indagine pubblicata da AltroConsumo, che ha evidenziato un aumento medio dei prezzi degli alloggi nel periodo 6-22 febbraio che, per esempio in Valtellina, è pari a oltre il 400 per cento rispetto a un normale fine settimana di gennaio. A questi, sono stati poi aggiunti i costi dei biglietti per gli eventi, che possono arrivare a toccare i 560 euro (per il pattinaggio di figura), e quelli per i trasporti, che sono rimasti piuttosto stabili ma pur sempre elevati.

Il costo medio di un weekend in hotel o in un Airbnb

Partiamo dagli alloggi. L'indagine di AltroConsumo si è concentrata sui costi medi che una coppia si ritroverà ad affrontare per trascorrere uno dei weekend di febbraio in una delle località designate per ospitare le gare sportive, e ha confrontato poi quel risultato con le cifre previste per un fine settimana qualunque del mese precedente, 16-18 gennaio 2026.

Prendendo in considerazione solo gli hotel a tre stelle e le prime cinque offerte con caratteristiche specifiche proposte da Airbnb, è emerso come a Cortina il costo medio per un alloggio è pari a poco più di 2mila euro (il 261 per cento in più rispetto a gennaio): poco più di 600 euro per l'albergo, o oltre 3mila euro per un Airbnb. In Valtellina, invece, il costo medio è di circa 1.650 euro (il 437 per cento in più): poco più di 2mila euro per l'albergo, o circa 1.200 euro per un Airbnb. In Val di Fiemme l'aumento è più contenuto (il 68 per cento in più) e i prezzi di hotel e Airbnb, in media 468 euro, variano di poco: poco meno di 400 euro per il primo, poco più di 500 euro per il secondo. A Milano, infine, la spesa media è pari a poco più di 300 euro (l'86 per cento in più rispetto a gennaio): circa 400 euro per l'albergo, circa 260 euro per un Airbnb.

I biglietti per i trasporti e gli eventi

Stando a quanto riportato da AltroConsumo, non ci sarebbe un significativo aumento dei prezzi dei biglietti per i trasporti. Tuttavia, i costi restano importanti: un viaggio andata e ritorno Milano-Cortina, per esempio, costa sui 216 euro. La tratta meno cara da Milano, sempre andata e ritorno, è invece quella per la stazione di Tirano in Valtellina: 50 euro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, i biglietti più economici sono quelli relativi alle partite di hockey su ghiaccio a Milano, poi anche biathlon, curling e sci di fondo, con un prezzo minimo che resta inferiore ai 100 euro. Tra i più alti, invece, c'è il pattinaggio di figura, dove il prezzo può toccare i 560 euro.

Considerando il prezzo minimo dei biglietti per le varie discipline, i costi medi per alloggi e trasporti, un weekend olimpico due persone può costare tra i 2.800 euro e i 698 euro. In particolare, a Cortina il prezzo varia dai 2.703 euro, se si sceglie di assistere a una gara di curling, ai 2.803 euro per lo sci alpino; in Valtellina 2.173 euro per lo snowboard e 2.313 euro per lo sci acrobatico; in Val di Fiemme 933 euro per lo sci di fondo e 1.073 euro per il salto con gli sci; a Milano dai 698 euro per una partita di hockey su ghiaccio fino a 1.198 euro per il pattinaggio di figura.