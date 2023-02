Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano: si indaga sulle cause Il cadavere di un uomo è stato trovato morto in un appartamento a Milano: non è chiaro cosa possa averne provocato il decesso. Indagano le forze dell’ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Un cadavere è stato trovato in un appartamento di Milano: è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio. Attualmente non è ancora chiaro cosa possa averne causato il decesso. I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e soprattutto capire se si sia trattata di una morte violenta, un malore o un gesto estremo.

Su questo caso ci sono ancora poche informazioni. Il corpo sarebbe stato trovato in un appartamento di via Maffeo Bagarotti, una strada che si trova in zona Baggio. Il cadavere sarebbe stato trovato in camera da letto. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la sorella che ha raccontato come, nelle ultime ore, avrebbe provato a chiamare più volte e inviare messaggi al fratello.

L'allarme lanciato dalla sorella

Non avrebbe però mai ricevuto alcuna risposta e per questo motivo avrebbe quindi allertato le forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno forzato una portafinestra che si troverebbe su un balcone al primo piano e che affaccia su un giardino. Quando sono entrati in casa, arrivati in camera da letto, hanno fatto la macabra scoperta. I medici e i paramedici del 118, inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia), hanno poi confermato il decesso. Sembrerebbe che la porta fosse chiusa all'interno.

Non sono state diffuse le generalità della vittima e non è stata resa nota alcuna informazione circa elementi che lascino pensare a una morta violenta. Gli inquirenti stanno quindi indagando sul caso e di raccogliere tutto ciò che potrà aiutare a chiarire i molti dubbi che gravitano attorno a questa vicenda.