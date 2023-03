Un ticket di ingresso per l’area B e l’aumento del biglietto per l’area C: le ipotesi del Comune Un ticket per accedere all’area B, l’aumento del biglietto per l’area C, l’eliminazione di alcuni bus e tram e l’aumento delle ore del biglietto per il parcheggio sulle strisce blu: ecco tutte le ipotesi al vaglio del Comune sulla mobilità a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Area B Milano (foto da Facebook)

Un ticket per entrare in Area B e un aumento del biglietto per accedere all'Area C che arriverebbe così a 7,50 euro: sono queste le ipotesi sulle quali – così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera – sta lavorando il Comune di Milano. Ci sarebbe infatti stato un vertice tra l'assessora comunale alla Mobilità Arianna Censi e i capogruppo di maggioranza a Palazzo Marino.

Tra i temi discussi durante la riunione ci sono state le corse di tram e autobus, le tariffe e quindi la possibilità di regolamentare l'area B con un ticket come già accade per l'area C. Per il momento, assicura l'assessorato, questi punti non sono all'ordine del giorno. Il biglietto per accedere alla ztl sarebbe modulato in base alle aree e avrebbe un importo basso: la sua attivazione però richiederebbe almeno sei mesi di tempo.

Le ipotesi per bus e tram

Per quanto riguarda tram e autobus c'è l'ipotesi di eliminare la linea 73, che collega Piazza San Babila all'Aeroporto di Linate, perché al suo posto ci sarà la metro M4. Anche alcuni tram, come la linea 4 e 16, potrebbero essere eliminati per evitare traffico in alcuni punti più frequentati. L'assessora ha poi spiegato che alcune corse notturne potrebbero essere eliminate, ma solo temporaneamente.

Leggi anche Crolla una parete interna di un edificio in ristrutturazione: feriti due operai

Tra gli altri progetti al vaglio sulla mobilità, c'è anche quello che prevede un aumento delle ore in cui viene pagato il ticket sulle strisce blu. Durante l'incontro, i capigruppo hanno chiesto all'assessora di arrivare alle prossime riunione con dati e studi che possano delineare lo status della mobilità a Milano così da capire dov'è necessario intervenire e dove invece non lo è.