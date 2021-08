Un oro incredibile per Marcell Jacobs, Desenzano del Garda in festa per il trionfo Nato a El Paso in Texas, americano di nascita, ma di fatto cresciuto a Desenzano del Garda, provincia di Brescia, paese della mamma Viviana Masini. Marcell Jacobs ha riscritto la storia dell’atletica italiana, vincendo un oro incredibile: primo nei 100 metri, la specialità regina dell’Olimpiade.

A cura di Enrico Tata

Nato a El Paso in Texas, americano di nascita, ma di fatto cresciuto a Desenzano del Garda, paese della mamma Viviana Masini. Marcell Jacobs ha riscritto la storia dell'atletica italiana, vincendo un oro incredibile: primo nei 100 metri, la specialità regina dell'Olimpiade. Il 26enne italiano è l'uomo più veloce del mondo e ha trionfato con il tempo di 9.80, migliorando di 15 centesimi, tra batterie, semifinali e finali, il record personale con cui è arrivato a Tokyo. Mai un azzurro era arrivato in finale dei 100 metri e mai aveva vinto una medaglia (a livello femminile c'era riuscita, medaglia di bronzo, Giuseppina Leone a Roma 1960). "L'oro sarebbe qualcosa di spettacolare, ma già il podio sarebbe fantastico. Siamo contenti per lui, per i sacrifici che ha fatto e che fa. La sua vita non è semplice e si merita il massimo", aveva detto oggi mamma Viviana. "Vedo il nuovo Usain Bolt", aveva anche profetizzato.

Il trionfo di ‘Marcello' da Desenzano del Garda

Figlio di un marines Usa che prestava servizio nella caserma Ederle di Vicenza, è nato a El Paso, ma vive da sempre sul lago di Garda. E la sua città, Desenzano, lo ha ringraziato con un post pubblicato su Facebook: "Oroooo, Desenzano si inchina a te". Il paese è in festa: Desensà, in dialetto bresciano, è un comune di poco meno di trentamila abitanti della provincia di Brescia. È il comune più popoloso del lago di Garda. L'accento di Jacobs è quello tipico di quelle terre e uno dei suoi punti deboli è proprio l'inglese.

Marcell, 27 anni il prossimo 26 settembre, è papà di tre figli. Con suo padre Lamont ha ripreso ad avere rapporti solo di recente. La mamma, subito dopo la nascita del campione, aveva deciso di non seguire il marito, chiamato in servizio per una missione in Corea del Sud. Marcell ha cominciato a fare atletica all'età di dieci anni.

Questa sera, informa il Tgr della Rai, verrà raccontata la storia di Marcell Jacobs con intervista alla mamma a Desenzano del Garda.