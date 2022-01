Un mese dalla morte di Jacopo Compagnoni, la sorella Debora: “Oggi il lutto lo sento di più” È trascorso un mese dalla morte di Jacopo Compagnoni, il fratello della campionessa olimpica Deborah Compagnoni. L’uomo è morto travolto da una valanga.

A cura di Ilaria Quattrone

È trascorso più di un mese dalla morte di Jacopo Compagnoni: il fratello della campionessa Deborah è stato travolto e ucciso da una valanga. In un'intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera", la sportiva lo ha ricordato: "Era bellissimo e speciale". A un mese dalla tragedia, Deborah Compagnoni racconta come la morte del fratello si sia fatto concreta: "Lo sento di più, oggi, il lutto".

L'incidente sulle montagne della Valfurva

Compagnoni è morto sulle montagne della Valfurva, in Alta Valtellina: stava scendendo con gli sci d'alpinismo quando a un certo punto è stato travolto dalla valanga. Dopo che è stato individuato dai soccorsi, allertati da un amico che si trovava con lui e che ne è uscito illeso, è stato portato in ospedale dove poi si è spento in pochi minuti. Nell'intervista a Corsera, Compagnoni afferma: "Jacopo aveva un’energia stupenda, conosceva la montagna a menadito, non si può dire che abbia commesso alcun errore. È andata così. Certo, per chi resta, è straziante".

La campionessa con tre ori alle Olimpiadi ricorda le sue vittorie, gli infortuni e soprattutto il suo ruolo da ambasciatrice delle Olimpiadi Milano-Cortina che la porterà a seguire alcuni progetti per la Fondazione Milano-Cortina, tra cui quello sulla sostenibilità dei Giochi: "Dimostrare che i Giochi olimpici possono essere in prima linea nella sostenibilità e fare in modo che resti un lascito positivo è essenziale". Nel programma delle Olimpiadi invernali ci sarà anche lo sci alpinismo. La campionessa racconta che nelle mattine libere va con gli sci d'alpinismo nel punto in cui la neve è incontaminata: "E allora mi sento libera e un po' più vicina a Jacopo".