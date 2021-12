Sorelle morte nell’incendio a Cerro Maggiore: condannato all’ergastolo il fratello Giuseppe Agrati Giuseppe Agrati, unico sopravvissuto all’incendio in cui morirono, nell’aprile del 2015, le due sorelle, è stato condanno all’ergastolo. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Busto Arsizio.

A cura di Simona Buscaglia

Le foto dell’appartamento incendiato

Giuseppe Agrati, 74 enne di Cerro Maggiore, nel Milanese, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte D'Assise di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per l'omicidio delle due sorelle Carla e Maria, morte nel rogo della loro abitazione il 13 aprile 2015. I giudici hanno ritenuto Agrati colpevole di aver appiccato volontariamente l'incendio nel quale sono rimaste uccise le due donne. Per lui è stato deciso anche l'isolamento diurno per nove mesi, e il risarcimento delle parti civili, alle quali fin da subito dovrà versare una provvisionale di 60mila euro.

Agrati: "Sono vittima di un'ingiustizia"

Agrati, che ha ascoltato la sentenza in silenzio, avrebbe dichiarato, attraverso le parole dei suoi legali, di essere "vittima di un'ingiustizia" e ricorrerà in Appello. L'uomo, unico sopravvissuto all'incendio, era stato iscritto nel registro degli indagati a marzo 2019, dopo la riapertura delle indagini sulla morte delle due donne voluta da una delle nipoti che si era opposta all'iniziale richiesta di archiviazione della procura di Busto Arsizio. Il 74enne divideva l'abitazione di via Roma a Cerro Maggiore con una delle due sorelle. La notte del 13 aprile 2015 si trovavano tutti e tre nell'appartamento quando montarono le fiamme. Inizialmente si era pensato a un tragico incidente ma non si era dovuto attendere troppo tempo per delineare l'ipotesi che il rogo potesse essere doloso. I pompieri che erano giunti sul posto trovarono Carla, 70 anni, ex insegnante del liceo Galilei di Legnano e Maria, 67 anni e residente a Milano, ormai carbonizzate. Una delle donne si trovava nella camera da letto e l'altra nel bagno.