Angela Galbiati aggredita dai ladri in casa, avevano tentato di soffocarla con un cuscino: condannati due fratelli Sono stati condannati i ladri che la notte del 20 giugno 2024 hanno derubato e aggredito Angela Galbiati, 70 anni, consigliera comunale a Biassono (Monza e Brianza): erano due fratellastri con problemi di tossicodipendenza e precedenti penali.

Avevano fatto irruzione in casa sua in piena notte, e avevano tentato di soffocarla con un cuscino.

Sono stati condannati i due ladri che la notte del 20 giugno 2024 hanno derubato e aggredito Angela Galbiati, 70 anni, consigliera comunale a Biassono (Monza e Brianza): per quel fatto, ha patteggiato cinque anni di reclusione e 2200 euro di multa un 30enne del Cile con problemi di tossicodipendenza e numerosi precedenti penali (che va a cumularsi con un'altra a 3 anni e 9 mesi, a cui si sono aggiunti 2 mesi, per le altre rapine commesse quella notte); il fratellastro, 35 anni, è stato condannato a quattro anni e mezzo con rito abbreviato, mentre un terzo complice sarà giudicato separatamente. Angela Galbiati, costituitasi parte civile, ha ottenuto un risarcimento provvisorio di 5mila euro, ma non ha recuperato i gioielli rubati.

Intorno a mezzanotte del 20 giugno 2024 Angela Galbiati, capogruppo di minoranza della lista civica Biassono Civica nel consiglio comunale dell'omonima cittadina brianzola, stava già dormendo quando ha sentito dei rumori sospetti. La donna si è quindi subito svegliata per andare a controllare, già immaginando la presenza dei ladri nella sua villetta di via Volta. Non è riuscita però ad alzarsi che un uomo, con il viso nascosto da un passamontagna e i guanti neri, le ha schiacciato un cuscino sul volto, immobilizzandola.

La donna ha provato a divincolarsi, ma il malvivente ha continuato a premerle il cuscino in faccia in modo da tenerla bloccata sul materasso. "Ho pensato che mi volesse soffocare, ho avuto molta paura", aveva raccontato la 70enne al tempo. Quando gli aggressori hanno deciso di scappare, portandosi via tutto l'oro che la vittima aveva in casa, finalmente la donna ha potuto urlare per chiedere aiuto, svegliando il figlio e una vicina di casa.