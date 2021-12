Gru crollata a Torino, oggi lutto cittadino a Cassano d’Adda per i funerali di Roberto Peretto Lutto cittadino oggi a Cassano d’Adda, nel Milanese, per i funerali di Roberto Peretto, una delle tre vittime del crollo della gru di sabato scorso a Torino.

A cura di Francesco Loiacono

Roberto Peretto (a sinistra), Filippo Falotico (a destra in primo piano) e Marco Pozzetti: sono le tre vittime dell’incidente di Torino

Giornata di lutto cittadino oggi a Cassano d'Adda, comune in provincia di Milano, per i funerali di Roberto Peretto, una delle tre vittime dell'incidente sul lavoro avvenuto sabato scorso a Torino. Peretto, 52 anni, era originario del comune del Milanese nonché amico d'infanzia del sindaco, Fabio Colombo: "Roberto sognava di salire sulle gru fin da piccolo", ha detto il primo cittadino intervistato dal quotidiano "Il Giorno". Quello del gruista era un affare di famiglia: anche il padre di Peretto faceva lo stesso mestiere, e aveva trasmesso la stessa passione al figlio.

Le cause della tragedia sul lavoro di Torino sono al vaglio della magistratura

Roberto Peretto è però morto a causa del suo lavoro, precipitando da quella maledetta gru assieme al 20enne Filippo Falotico e al 54enne Marco Pozzetti, i cui funerali si sono svolti ieri. Sulle cause del tragico incidente di Torino sta indagando la magistratura, chiamata ad accertare se si sia trattato di un errore umano o se vi sia stato qualche cedimento strutturale nella gru che si è accartocciata al suolo, ponendo fine in modo tragico a tre vite.

I funerali alle 10: bandiere a mezz'asta

Per l'ultimo saluto a Roberto Peretto l'amministrazione comunale di Cassano d'Adda ha proclamato una giornata di lutto cittadino per oggi, venerdì 24 dicembre, la Vigilia di natale: "L'amministrazione comunale è vicina al dolore dei familiari e dell'intera comunità della nostra città", si legge in una nota pubblicata anche sulla pagina Facebook del Comune. Per oggi le bandiere restano appese a mezz'asta e durante i funerali, che si celebrano alle 10 nella chiesa di Santa Maria e San Zeno, sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche ed è richiesto un momento di raccoglimento a tutti i commercianti e ai cittadini.