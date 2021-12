Torino, gru cade su un palazzo e uccide tre operai: morti i milanesi Roberto Peretto e Marco Pozzetti Due delle tre vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto oggi a Torino, sono originarie della provincia di Milano: si chiamano Roberto Peretto e Marco Pozzetti.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamano Roberto Peretto e Marco Pozzetti le vittime milanesi del terribile incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, a Torino. Peretto, 52 anni, è originario di Cassano d'Adda mentre Pozzetti, 54 anni, viveva a Carugate. Con loro anche un operaio di appena vent'anni, originario di Torino. I due lavoratori milanesi sono morti sul colpo mentre il terzo è morto all'ospedale Cto dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Marco Pozzetti, la vittima di 54 anni

I tre operai sono rimasti incastrati sotto il braccio della gru

L'incidente si è verificato alle 10 di questa mattina in via Genova. Secondo una prima ricostruzione, la gru da cantiere era in fase di montaggio quando si è piegata su se stessa ed è caduta improvvisamente su un palazzo di sette piani. I tre operai si trovavano su una piattaforma con il compito di montare il braccio della gru che è crollato. Lo strumento non ha lasciato scampo ai tre uomini che sono rimasti incastrati. Il boato è stato fortissimo ed è stato percepito da diversi residenti: "Ci siamo affacciati dal balcone e abbiamo visto la gru. È stato terribile", ha raccontato uno di loro.

Alcuni feriti trasferiti in ospedale

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno svolto tutte le operazioni di soccorso per la rimozione della gru, ma anche il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine. Nel crollo sono rimasti coinvolti anche alcuni passanti. In un caso particolare, i pompieri hanno provveduto a estrarre un ferito dall'auto che era rimasta schiacciata. Diverse persone sono state quindi trasferite in ospedale per ricevere le cure necessarie.