Torino, gru cede e cade su un palazzo travolgendo gli operai: due morti e tre feriti

Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova a Torino, travolgendo alcuni operai che sono rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco insieme con i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Stando a quanto si apprende al momento sarebbero almeno due i morti e tre i feriti. Altri operai sarebbero rimasti incastrati sotto una parte della gru.

L'incidente è avvenuto questa mattina alle 10 in via Genova dove c'era una gru da cantiere che è improvvisamente caduta su un palazzo di sette piani. La gru era in fase di montaggio con l'impiego di un'altra gru della ditta Calabrese quando si è ‘afflosciata' su se stessa, finendo contro un palazzo all'altezza del civico 107. "Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – racconta un residente della zona – è stato terribile". Nel crollo, secondo quanto riportatao da "La Stampa" sono stati coinvolti alcuni passanti, rimasti feriti e trasportati in ospedale dal 118.

